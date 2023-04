Reddit voltar a dar à luz uma "meme stock". Top Financial Group dispara 1.000%

O Reddit deu à luz mais uma "meme stock". As ações do Top Financial Group valorizam mais de 1.000% em Wall Street, à boleia do barulho que se fez ouvir no fórum "WallStreetBets".





A euforia, até ao momento inexplicada, levou as ações da empresa de Hong Kong a escalarem 1.182% durante esta sexta-feira, tendo alcançado o pico histórico de 256,44 dólares por título.





No arranque das negociações na quinta-feira – quando começou este crescimento exponencial –, cada ação valia 7,17 dólares.





Entretanto os títulos "aliviaram" para um crescimento de 625% para 145 dólares.





"Trata-se de uma ‘meme stock’, não há fundamentais que justifiquem essa valorização do preço", explica ao Negócios Vítor Madeira, analista da XTB.





"O grupo WallStreetBets, do Reddit, voltou a fazer das suas e fez disparar a ação em mais de 800% num só dia", acrescenta.





Vítor Madeira alerta no entanto que é necessário "ter noção que este tipo de investimentos especulativos são de um risco extremo, tal como aconteceu com a Gamestop e tantas outras empresas".





Assim, "o futuro da cotação desta ação será completamente uma incógnita", frisa o analista da XTB.