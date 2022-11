GameStop vai recuperar? Carl Icahn aposta contra a "meme stock"

Fontes conhecedoras do assunto contactadas pela Bloomberg afirmam que o investidor acredita que o preço das ações da GameStop ainda não é fundamentado pelo que deve tombar ainda mais. Desde o pico em janeiro do ano passado, durante a febre das "meme stocks", as ações já desvalorizaram 94%.

GameStop vai recuperar? Carl Icahn aposta contra a "meme stock"









