Reino Unido no epicentro de novo abalo nas bolsas

O epicentro da correção dos mercados desta segunda-feira está no Reino Unido. O Brexit e a falta de acordo com a União Europeia preocupam. Mas a deteção de uma variação do novo coronavírus é que provocou o abalo maior.

