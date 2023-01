REN, Altri e Nos são as preferidas do CaixaBI

Apesar de verem dificuldades no futuro dos mercados acionistas, os analistas do banco de investimento do grupo Caixa antecipam que o índice de referência nacional PSI valorize entre 15% e 20% em 2023. A REN e Altri voltam a ser “top picks”, às quais se junta a Nos.



A evolução positiva dos resultados das cotadas da bolsa de Lisboa poderá ajudar a manter, ao longo deste ano, a tendência de alta vivida em 2022. Tiago Sousa Dias Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A inflação deverá manter-se elevada em 2023, o que irá penalizar o crescimento económico e também a capacidade das ações de atraírem o interesse dos investidores. Apesar de desenhar este cenário para o ano que agora começa, o banco de investimento do grupo Caixa espera que a bolsa de Lisboa continue a valorizar. E escolhe como ações preferidas a REN, a Altri e a Nos.



... ... Saber mais REN CaixaBI Nos Greenvolt Altri Sonae bolsa

REN, Altri e Nos são as preferidas do CaixaBI









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: REN, Altri e Nos são as preferidas do CaixaBI O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar