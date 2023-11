Resultados da Walmart e Cisco desapontam e pesam em Wall Street

Wall Street encerrou o dia misto, pressionado por resultados de grandes empresas que ficaram abaixo do esperado, mas, ao mesmo tempo, a ganhar impulso com a possibilidade de a Reserva Federal já ter terminado o ciclo de subida das taxas de juro. Tanto as subidas como as descidas foram pouco expressivas.





O S&P 500, referência para a região, somou 0,12% para 4.508,24 pontos, o industrial Dow Jones cedeu 0,13% para 34.945,47 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,07% para 14.113.67 pontos.



Entre os principais movimentos de mercado, a Cisco perdeu 9,83%, depois de a empresa ter cortado as perspetivas de receitas e lucros para o conjunto de 2023, devido a uma menor procura pelo seu equipamento. No mesmo setor, a Palo Alto Networks desceu 5,42% depois de as perspetivas de faturação para o segundo trimestre fiscal terem ficado abaixo das estimativas.



Ainda no setor tecnológico, a Alibaba tombou 9,14%, depois de ter recuado nos planos de colocar em bolsa o negócio de "cloud", citando incertezas criadas pelas restrições impostas pelos Estados Unidos ao fornecimento de "chips" avançados (especialmente usados em inteligência artificial) a empresas chinesas.





Já a Walmart caiu 8,09%. A retalhista revelou resultados acima do esperado e aumentou o "guidance" para o resto do ano, no entanto os valores ficarem ligeiramente abaixo do que era estimado pelos analistas.



Durante a "call" de apresentação de contas, a empresa alertou que os consumidores norte-americanos têm reduzido a despesa desde o final de outubro, o que leva a retalhista a estar mais cautelosa em relação ao futuro.





Com tendência contrária esteve a Macy’s, que escalou 5,71%, depois de os resultados e as vendas trimestrais terem ficado acima das estimativas do mercado.



Os investidores estiveram também a avaliar os mais recentes dados macroeconómicos, nomeadamente o número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que cresceu 13 mil para um total de 231 mil, renovando máximos de quase dois anos. Estes números ficam acima da expectativa dos economistas, citados pela Reuters, que esperavam 220 mil.



A produção industrial, por sua vez, também caiu mais do que o esperado, largamente derivado às greves em várias empress fabricantes de automóveis e respetivas peças.



Segundo os analistas ouvidos pela Reuters, depois de quatro dias de ganhos, os investidores estão a aproveitar para retirar algumas mais valias.



De igual modo, dado que a Cisco e a Walmart "são a espinha dorsal das respetivas indústrias", a fraqueza nas suas contas "coloca um pouco em questão a saúde do consumidor e talvez a saúde do setor tecnológico", afirmou Paul Nolte, analista da Murphy & Sylvest.