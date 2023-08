"Short-sellers" ajustam posições contra a Altri

Partilhar artigo



A Altri é a cotada da bolsa de Lisboa preferida dos "short-sellers". A papeleira tem vindo a ser alvo de ajustamento de posições por parte dos fundos que apostam na desvalorização das ações, contando atualmente com um total de 3,14% do capital em posições a descoberto.



Há quatro investidores com posições a descoberto sobre a cotada do índice PSI, de acordo com dados da Comissão de Mercado ...