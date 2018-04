Só 9% das cotadas têm mais de metade do capital em bolsa

Poucos Supervisionados,mas tantos Supervisores ?

Para as 43 empresas a supervisionar na Bolsa, existem perto de 250 funcionários no “Polícia dos Mercados”;

Para mais de 70 empresas de Seguros e um número elevado de fundos de pensões, existem cerca de 220 funcionários na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões).

Em tempo de revisão da Supervisão, conviria que tais números também não deixassem de ser alvo de reflexão nomeadamente no sentido de avaliar as vantagens /desvantagens de implementar o chamado "orçamento base zero"