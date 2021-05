Sodim não sobe preço da OPA sobre a Semapa

A Sodim confirmou esta quarta-feira em comunicado enviado à CMVM que o preço da oferta se vai manter em 11,66 euros, depois de ter sido descontado o dividendo de 51,2 cêntimos, afastando assim a possibilidade de rever em alta o preço da OPA, no mesmo dia em que os espanhóis da Bestinver confirmaram que não vendem a este valor.



"A Sodim não irá proceder a qualquer revisão da mesma. Como tal, o valor final a pagar por ação na oferta é de 11,66 euros, em dinheiro, o qual corresponde ao valor da contrapartida da Oferta de 12,17 euros por ação deduzido do dividendo já pago pela Semapa de 0,512 euros por ação, nos termos constantes do prospeto da Oferta", adiantou a empresa em comunicado. A Sodim poderia rever o valor da oferta até amanhã, data em que as ordens dadas pelos investidores se tornam irrevogáveis.





Para justificar a decisão, a "holding" da família Queiroz Pereira reitera que o objetivo da operação é eliminar "a dupla cotação da Semapa e da sua principal participada Navigator, concentrando a presença do Grupo no mercado bolsista na Navigator", adiantando ainda que esta dupla cotação é uma condicionante do comportamento dos títulos. "Entre 2016 e 2020, a Semapa apresentou uma correlação de 0,97 no seu comportamento bolsista com a Navigator, a qual, por sua vez, tem apresentado níveis de dividend yield e liquidez (medida pelo volume médio de transações diário) respetivamente 2,3 e 4,5 vezes superior à ação Semapa", justifica."A Sodim pretende assim proporcionar um evento de liquidez e um prémio de saída relevante aos acionistas Semapa que têm a possibilidade de reinvestir na Navigator, se pretenderem manter o seu investimento em empresas cotadas do Grupo Sodim", remata a "holding" no mesmo comunicado.Esta comunicação surge no mesmo dia em que a Bestinver, o maior acionista privado da Semapa a seguir à família, ter confirmado que não vai vender os 3,08% que detém na empresa."Somos sensíveis ao facto de que nenhum negócio acontece se não satisfizer as duas partes" e "este é um preço que não vai dar para aceitar", explicou Ricardo Seixas, responsável pelo investimento da gestora na Ibéria, em declarações ao Negócios.A OPA da Sodim sobre a Semapa termina na próxima terça-feira, dia 25 de maio.