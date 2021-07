S&P 500 em máximos depois de atas da Fed revelarem postura mais branda do que esperado

O índice industrial Dow Jones encerrou a sessão desta quarta-feira a somar 0,30%, para se fixar nos 34.681,79 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,34%, para 4.358,13 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão, o S&P 500 atingiu mais um máximo histórico, nos 4.361,88 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,01% para 14.665,06 pontos, o que representou um recorde de encerramento de sessão. Na negociação intradiária tocou no valor mais alto de sempre: 14.755,33 pontos.

A impulsionar o Nasdaq estiveram sobretudo a Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet (dona da Google), ao passo que a queda do Facebook travou maiores ganhos. A empresa da maçã destacou-se com um ganho de 1,80% para 144,57, que correspondeu a um recorde de fecho - o que não acontecia desde janeiro.

A Fed divulgou, às 19:00 de Lisboa, as atas relativas à sua última reunião, que revelaram uma postura mais branda do que o esperado, o que animou o mercado.

Os decisores políticos do banco central referiram que o limiar para começar a levantar o programa de compra de ativos ainda não foi atingido, se bem que alguns participantes tenham dito esperar que continue a haver progressos nesta matéria.

"No geral, as atas foram mais brancas do que o antecipado", comentou à CNN o fundador da Vital Knowledge, Adam Crisafulli.

As atas, sublinha a CNN Business, mostram que "a Fed está a falar sobre a possibilidade de falar sobre o ‘tapering’ [retirada gradual dos estímulos]".

As cotadas do setor industrial estiveram entre os melhores desempenhos da sessão, ao passo que as da energia cederam terreno – no segundo dia de queda das cotações do petróleo.