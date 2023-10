S&P 500 encerra em mínimos de maio e dona da Google dá maior tombo em três anos e meio

Os principais índices em Wall Street terminaram a sessão desta quarta-feira no vermelho, num dia em que foram pressionados pelos resultados da Alphabet que ficaram abaixo do esperado, com a divisão de "cloud" a falhar as estimativas de receitas.



Outros pesos pesados estão a ser penalizados pela subida das "yields" da dívida norte-americana, gerando receios de que as taxas de juro da Reserva Federal possam permanecer elevadas durante mais tempo do que o esperado.





O S&P 500, referência para a região, perdeu 1,43% para

4.186,76

A maturidade de referência, das obrigações dos EUA a dez anos, voltou a aproximar-se dos 5%, máximos de 2007, particularmente depois de terem sido divulgados dados robustos das vendas de casas, bem como com a taxa de juro mais usada no crédito da casa nos EUA, que atingiram máximos de 23 anos.pontos, encerrando em mínimos de maio, acumulando cinco dias de perdas nas últimas seis sessões. Já o industrial Dow Jones recuou 0,32% para 33.036,26 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,43% para 12.821,22 pontos, registando a maior queda desde fevereiro.



Entre os principais movimentos de mercado, a Alphabet caiu 9,51% para 125,61 dólares, a maior queda desde março de 2020, apesar de ter apresentado lucros superiores ao esperado, viu o segmento de "cloud" registar o crescimento mais lento dos últimos 11 meses.



"Os investidores estão preocupados com o a Alphabet estar a perder para a Microsoft e para a Amazon num setor entendido como tendo um enorme potencial de crescimento dado o futuro da inteligência artificial", disse à Reuters o analista David Morrison da Trade Nation.



Já a Microsoft ganhou 3,07% para 340,67 dólares após ter superado as expectativas dos resultados do primeiro trimestre em todos os segmentos, incluindo o negócio da "cloud". A tecnológica lucrou 22,3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal, uma subida homóloga de 27% e acima do esperado pelos analistas.



O mercado continuou a acompanhar os desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, depois de Israel ter concordado em adiar a invasão terrestre a Gaza para proteger as tropas norte-americanas.



Em termos de divulgação de dados, os investidores vão virar as atenções para o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos que será conhecido esta quinta-feira. Já os resultados da Meta vão estar em destaque logo após o fecho da sessão.