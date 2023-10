Alphabet supera estimativas com lucros de 19,69 mil milhões de dólares no trimestre

em os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês), as receitas foram de 64,05 mil milhões.

o motor de pesquisa Google, em que ascenderam aos 59,65 mil milhões de dólares, como do Youtube (7,95 mil milhões), tendo, em ambos os segmentos, os números superado as expectativas.



A Alphabet, que detém a Google, registou lucros de 19,69 mil milhões de dólares, o equivalente a 1,55 dólares por ação, no terceiro trimestre deste ano. O valor supera as estimativas dos analistas, que esperavam um lucro de 18,42 mil milhões, ou 1,45 dólares por ação.Entre julho e setembro, as receitas da empresa fixaram-se nos 76,69 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 11% face ao período homólogo. Também aqui o valor superou as estimativas do mercado, que apontava para os 75,54 mil milhões. Já sOs resultados acima do esperado foram alavancados pela robustez das receitas em publicidade, tanto dSó o negócio da nuvem ficou abaixo do esperado pelo mercado. As receitas da Google Cloud ascenderam a 8,41 mil milhões de dólares, abaixo dos 8,6 mil milhões esperados, e os resultados operacionais fixaram-se nos 266 milhões, sendo que os analistas estimavam que estes atingissem os 433,6 milhões de dólares.Apesar de as receitas e os lucros terem sido melhores do que o antecipado pelos analistas ouvidos pela Bloomberg, os investidores focaram-se nos resultados do negócio de "Cloud". As ações passaram a negociar no vermelho após a apresentação de contas, com os títulos a desvalorizarem 5,59% no "after hours".A gigante tecnológica, que no início do ano anunciou que ia despedir cerca de 12 mil pessoas, divulgou hoje que emprega um total de 182.381 trabalhadores.Notícia atualizada às 21h44