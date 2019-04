Subida da Galp e queda da Nos deixam PSI-20 sem rumo

A bolsa nacional começou o dia a oscilar entre ganhos e perdas, com a subida da Galp Energia a contrastra com a descida da Nos. Na Europa, os principais índices negoceiam em alta ligeira.

Tiago Sousa Dias

A bolsa nacional está a negociar entre ganhos e perdas muito ligeiras no arranque da sessão desta quarta-feira, 10 de abril, com a subida da Galp Energia a contrastar com as perdas da Nos. Nesta altura, o PSI-20 soma 0,07% para 5.279,31 pontos, depois de ter iniciado o dia em queda. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, sete estão em alta, oito em queda e três inalteradas.



Na Europa, os principais índices abriram o dia com ganhos muito ligeiros, depois de uma sessão de perdas generalizadas nos mercados asiáticos devido aos renovados receios com o crescimento da economia global e com as tensões comerciais emergentes entre os Estados Unidos e a Europa.



Por cá, no lado dos ganhos destaca-se a Galp Energia, com uma valorização de 1,15% para 14,54 euros. A petrolífera nacional está a acompanhar o avanço da matéria-prima nos mercados internacionais, que continua a ser impulsionada pela redução da oferta e pela perspetiva de que o conflito na Líbia provoque perturbações no fornecimento daquele país.



Do lado das subidas estão ainda a Jerónimo Martins, que ganha 0,19% para 13,48 euros, e a EDP, que valoriza 0,23% para 3,481 euros.



Por outro lado, a evitar maiores ganhos estão sobretudo a Nos e as cotadas do setor d pasta e papel. A operadora liderada por Miguel Almeida recua 0,59% para 5,90 euros, enquanto a Semapa desce 0,28% para 14,50 euros, a Altri perde 0,21% para 7,115 euros e a Navigator desvaloriza 0,10% para 4,12 euros.