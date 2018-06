Taxa de desemprego em mínimos de 18 anos dá fôlego às bolsas americanas

O Dow Jones abriu a somar 0,78% para 24.606,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,68% para 2.723,61 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite valoriza 0,66%, a valer 7.491,54 pontos.

A negociação bolsista do outro lado do Atlântico esteve ontem a ser penalizada sobretudo pelos receios de que se esteja perante uma guerra comercial iminente, com o presidente norte-americano, Donald Trump, a lançar diariamente mais achas para a fogueira.

Os EUA anunciaram hoje a imposição de taxas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio oriundas da União Europeia, Canadá e México. Os visados já prometeram retaliar e os investidores ficaram mais cautelosos.

No entanto, os bons dados do emprego nos Estados Unidos estão hoje a trazer as bolsas de volta a terreno positivo.

O Departamento norte-americano do Trabalho anunciou um aumento de 223.000 empregos em Maio, ao passo que o salário médio por hora subiu 0,3% depois de um aumento de 0,1% em Abril.

Os economistas inquiridos pela Reuters estimavam um aumento de 188.000 postos de trabalho e uma subida de 0,2% nos salários.

Estes valores alimentam ainda mais a convicção de que a Reserva Federal irá subir juros já na reunião deste mês, uma vez que a taxa de desemprego caiu para um mínimo de 18 anos, nos 3,8%, deixando assim perspectivar uma contenção das condições do mercado laboral.