Tecnológicas atiram Wall Street ao chão

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, com os dissabores nas tecnológicas e os receios em torno do crescimento a pesarem no sentimento dos investidores.



EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:44







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,43% na última sessão da semana para 31.899,81 pontos e o Standard & Poor’s 500 caiu 0,93% para 3.961,82 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite mergulhou 1,87%, fixando-se nos 11.834,11 pontos. Os resultados trimestrais dececionantes da Snap e do Twitter, bem como os dados económicos mais débeis nos EUA, contribuíram para intensificar os receios de uma recessão. O mau desempenho da Snap e do Twitter acabou por contagiar pesos-pesados do setor tecnológico, como a Meta Platforms (casa-mãe do Facebook) e a Alphabet (dona da Google). Assim, depois de três sessões em alta, os principais índices de Wall Street terminaram a negociar no vermelho - se bem que o saldo semanal tenha sido positivo. Os investidores aguardam agora pela reunião da Reserva Federal (Fed), que se realiza na próxima semana, estando na expectativa quanto à dimensão da subida dos juros diretores. Já houve quem referisse a possibilidade de o banco central elevar as taxas em 100 pontos base, mas o consenso aponta agora para os 75 pontos base. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Tecnológicas atiram Wall Street ao chão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Tecnológicas atiram Wall Street ao chão O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar