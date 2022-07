Tecnológicas, retalho e Powell derrubam Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street encerrou a sessão da mesma forma que a começou: no vermelho. A pesar no sentimento dos investidores esteve a redução das estimativas de lucro para este ano da Walmart, assim como o temores em torno de uma possível recessão provocada por um maior endurecimento da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed). As tecnológicas também ajudaram a arrastar a sessão para terreno negativo.

O industrial Dow Jones terminou o dia a desvalorizar 0,71% para 31.761,54 pontos, enquanto o "benchmark" mundial por excelência S&P 500 caiu 1,15% para 3.921,05 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou uma queda de 1,87% para 11.562,58 pontos.

O retalho arrastou Wall Street para o vermelho, depois de a Walmart ter reduzido as estimativas de lucro para este ano, à medida que a inflação continua a pesar sobre as despesas dos consumidores. Para o Morgan Stanley, este é um "possível sinal de alerta para o retalho" - é o que pode ler-se numa numa nota de "research" citada pela Bloomberg.

Assim as ações do setor reagiram em baixa a este anúncio, tendo os títulos da própria Walmart afundado 7,64%, acompanhada da Target - que mergulhou 4,21%.

A pressionar a sessão estiveram ainda as (más) expectativas dos investidores quanto aos resultados das tecnológicas que serão apresentados esta semana, o que levou a vários cortes de preço-alvo por parte de várias casas de investimento.

A Microsoft e Alphabet – que apresentaram resultados já depois da sessão desta terça-feira – viram os títulos caírem 2,68% e 2,56% respetivamente. Por sua vez, a Meta, que se confessa ao mercado amanhã, caiu 4,50%.

Destaque ainda para a Amazon, que registou uma queda de 5,23%, após a empresa liderada por Andy Jassy ter anunciado que vai aumentar os preços das entregas e dos serviços de "streaming" na Europa em até 43% este ano para fazer frente à escalada dos custos. O aumento dos preços arranca em setembro.

A sessão foi ainda marcada pelo arranque da reunião de política monetária de dois dias da Reserva Federal norte-americana. Segundo a Bloomberg, o banco central liderado por Jerome Powell deve subir a taxa de fundos federais em 75 pontos base para um intervalo entre 2,25% e 2,5%.

O banco central dos EUA iniciou um ciclo de subida dos juros diretores em março passado, com um aumento de 25 pontos base. Na reunião seguinte, a de maio, procedeu a um incremento maior: 50 pontos base, e em junho a subida já foi de 75 pontos base para um intervalo entre 1,5% e 1,75%, onde está atualmente.

O mercado teme que o banco central não consiga evitar uma recessão, depois de ter adotado uma política monetária restritiva, na sua ótica, bastante agressiva. "[Acreditar] numa aterragem suave a partir daqui parece um tiro no escuro", comentou Seema Shah, estratega-chefe da Principal Global Investors, em declarações à Bloomberg.



"Nos últimos 11 ciclos de endurecimento de política monetária, a inflação estava mais baixa e a taxa de fundos federais mais alta no momento da descolagem", justificou a especialista.