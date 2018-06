Tecnológicas com margem para novos recordes

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Bem prega Frei Tomaz, fazei o que ele diz, mas… Há 1 hora será o que ele faz?



Reconhece-se o interesse e agradecem-se os testemunhos dos prestigiados Profissionais acima referidos.

Mas, mais interesse ainda teriam se fosse possível saber

se as opiniões que manifestam em público,

estarão em consonância lógica com as posições que tomam em privado

nas suas carteiras pessoais de investimento.



Concede-se benefício da dúvida de admitir que sim,

mas em Bolsa é sempre prudente aplicar o princípio de S.Tomé:

ver para crer.



Seria aliás de grande interesse para o Mundo dos Investimentos

que certas importantes instituições

(exemplares pelo menos em termos de Códigos de Conduta

na medida em que obrigam os seus Profissionais

a revelarem com segredo estatístico os investimentos pessoais que fazem)

a divulgarem, sem perda de confidencialidade pessoal,

a síntese das posições mantidas pelos seus Profissionais.



Seria forma de demonstrar a possível injustiça (?) na matéria,

do que se dizia de Frei Tomaz :

"fazei o que ele diz, mas não o que ele faz"...



comentários mais recentes

Com o Credo na boca... Há 36 minutos “Nada de novo na Frente Ocidental”: Não há quaisquer indícios de “ofensiva” de um Bear Market:



1-O modelo do banco da reserva federal de Nova York está a dar uma probabilidade de recessão para os próximos 12 meses de cerca de 11%;



2- O da reserva federal de St.Louis, uma probabilidade insignificante de 0.16%;



3-Um painel de economistas consultado pelo Wall Street Journal,

estimou a probabilidade de recessão para os próximos 12 meses em cerca de 15%:



4-Nenhum dos meus numerosos indicadores de Market Timing está a emitir o sinal de “Salve-se quem Puder”



5-O historicamente menos infiàvel dos meus indicadores de Market Timing,

um “ensemble “ periodicamente calibrado de indicadores,

está a aconselhar uma exposição a activos de risco em valor superior a 50%.



Mesmo assim não me esqueço que os Bear Markets surgem como as trovoadas : de súbito.

Portanto, continuo com o “credo na bolsa”, e com os “salva vidas” aprontados.



NOTA: Opiniões puramente pessoais e seguramente falíveis



Bem prega Frei Tomaz, fazei o que ele diz, mas… Há 1 hora será o que ele faz?



Reconhece-se o interesse e agradecem-se os testemunhos dos prestigiados Profissionais acima referidos.

Mas, mais interesse ainda teriam se fosse possível saber

se as opiniões que manifestam em público,

estarão em consonância lógica com as posições que tomam em privado

nas suas carteiras pessoais de investimento.



Concede-se benefício da dúvida de admitir que sim,

mas em Bolsa é sempre prudente aplicar o princípio de S.Tomé:

ver para crer.



Seria aliás de grande interesse para o Mundo dos Investimentos

que certas importantes instituições

(exemplares pelo menos em termos de Códigos de Conduta

na medida em que obrigam os seus Profissionais

a revelarem com segredo estatístico os investimentos pessoais que fazem)

a divulgarem, sem perda de confidencialidade pessoal,

a síntese das posições mantidas pelos seus Profissionais.



Seria forma de demonstrar a possível injustiça (?) na matéria,

do que se dizia de Frei Tomaz :

"fazei o que ele diz, mas não o que ele faz"...