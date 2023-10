Tensões geopolíticas fazem disparar empresas de defesa

As ações das empresas do setor na Europa valorizam quase 40% desde o início do ano, estimuladas pela subida exponencial a seguir ao ataque do Hamas. O analista da Morningstar, Nicolas Owens, classifica a reação do mercado como “exagerada” e “simplista”.



Analistas avisam que não há uma relação direta entre o agravamento de um conflito militar e o aumento do lucro de uma empresa de defesa. Manuel de Almeida/Lusa Mariana Ferreira Azevedo 22:40







As empresas de defesa na Europa disparam quase 40% em bolsa desde o início do ano. O maior impulso vem da Rolls-Royce que mais do que duplicou de valor, mas é a Bae Systems a que tem mais probabilidades de beneficiar com o conflito no Médio Oriente.



