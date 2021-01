Tesla dispara 5% e supera os 700 mil milhões de dólares na primeira sessão do ano

um aumento de 35,9% para os 499.550 automóveis entregues no ano passado, face aos 367.500 veículos de 2019. Ainda assim, a empresa falhou a sua meta de 500.000 carros.

na China e a abertura das novas fábricas no Texas e na Alemanha.

s ações da empresa liderada por Musk viveram um ano de euforia e dispararam cerca de 740%, tendo, na última sessão do ano, superado pela primeira vez os 700 dólares.



"A boa notícia é que a Tesla tem a fórmula que os consumidores desejam", escreve Gene Munster, analista da Loup Ventures, numa nota. "A má notícia é que para acompanhar a procura a empresa precisa de construir rapidamente as novas fábricas em Austin, Texas, e Brandenburg, na Alemanha", acrescenta.



2020 foi fértil em acontecimentos para a Tesla. Desde o início da produção do Model Y, passando pelo arranque da produção na China, o início da construção da nova Gigafactory na Alemanha, até aos três aumentos de capital, um "stock split" e a entrada, já em dezembro, no S&P 500, a empresa esteve sempre sob os holofotes dos investidores.



As ações da Tesla dispararam 5,50% para os 744,49 dólares por ação na manhã desta segunda-feira (hora de Washington), o que eleva a sua capitalização de mercado para valores acima dos 700 mil milhões de dólares, um valor nunca antes alcançado pela empresa de Elon Musk.A motivar esta nova subida estáContudo, os investidores acreditam que este ano será de grande expansão, com Musk a prever uma entrada em força no mercadoNa última sessão do ano passado, a