Tirar sete empresas de bolsa custa 33,9 milhões

A saída de sete empresas da bolsa custa aos seus accionistas um máximo de 33,9 milhões se forem adquiridas todas as acções dos minoritários. Isto tudo nos dois últimos anos. E 2018 ainda vai no quarto mês, já com a possibilidade de haver mais pedidos de saídas.