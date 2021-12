Títulos emitidos por empresas dispararam 5,2 mil milhões de euros em outubro

No mês de outubro, as emissões de títulos excederam as amortizações em 1,6 mil milhões de euros, dos quais 1,1 mil milhões foram referentes a títulos de dívida e os restantes 0,5 mil milhões a ações, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).





Quer no caso das sociedades financeiras quer no caso das restantes empresas, as emissões de títulos superaram as amortizações em 1,1 mil milhões de euros.



Em sentido inverso, no setor público as amortizações ultrapassaram o montante de novas emissões em 0,5 mil milhões de euros.



