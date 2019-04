Títulos industriais ofuscam debilidade da energia e saúde e animam Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 0,42%, para 26.559,54 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,16% para 2.905,03 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite, por seu lado, valorizou 0,02%, para 7.998,06 pontos.

Os investidores estiveram a digerir os mais recentes resultados trimestrais de cotadas de peso e novos indicadores económicos, na véspera de um fim de semana prolongado, visto que só regressam à negociação na segunda-feira devido ao período pascal.

Os novos dados económicos revelaram que as vendas a retalho nos EUA registaram em março a maior subida desde setembro de 2017, o que animou as bolsas do outro lado do Atlântico.

Por setores, a saúde continuou a pressionar, à conta de um movimento de sell-off que se intensificou numa altura em que crescem os receios em torno da futura política de cuidados de saúde nos Estados Unidos, já que muitas empresas temem que possa prejudicar a sua atividade.

Também as cotadas da energia penalizaram Wall Street, mas os títulos industriais acabaram por ajudar os índices a manterem-se no verde.

Destaque para a Pinterest (+28,42% para 24,40 dólares) e para a Zoom Video Communications (+72,22% para 62 dólares), que dispararam em dia de estreia em bolsa.

Também o BlackStone Group – grupo de ‘private equity’ que é o maior gestor de ativos do mundo – ganhou terreno, depois de ter anunciado que vai transformar-se numa empresa.