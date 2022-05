Tombo da Galp pressiona bolsa de Lisboa. PSI recua 0,48%

Uma queda de 3,72% da Galp Energia esta manhã, no arranque da negociação na bolsa de Lisboa, arrastou o principal índice português para terreno negativo. O PSI cedia 0,48% para os 5836,38 pontos, com seis empresas a subir, oito a descer e uma, a REN, inalterada face à cotação de fecho da sessão anterior.A petrolífera nacional, liderada por Andy Brown, reportou esta manhã ao regulador os seus resultados do primeiro trimestre do ano, com lucros de 155 milhões de euros, abaixo das estimativas do analistas. Nos primeiros minutos da sessão os investidores castigaram a cotada na negociação o que, sendo a Galp um dos pesos pesados da bolsa de Lisboa, acabou por apontar o índice para o vermelho.Também a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis, outros gigantes da bolsa, negociavam do lado das perdas, a ceder 0,15% e 0,14% respetivamente. A destacar ainda os CTT, com uma desvalorização acima de 1%, a cair no arranque 1,15%.Em sentido inverso, a EDP e o BCP impediram um recuo maior do PSI, ao avançarem 0,67% e 0,41% respetivamente.O setor papeleiro também está a registar um bom desempenho, depois de ontem a Altri ter anunciado mais uma subida nos preços da pasta. A empresa liderada por José Soares de Pina avançava 0,39% contagiando a Semapa, que subia 0,15%, e a Navigator, que negociava um pouco acima da linha de água, nos 0,05%.A Greenvolt fecha o grupo das empresas que estavam a verde esta manhã, com um avanço de 0,44%.Notícia atualizada