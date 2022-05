Energia pesa em Lisboa. EDP Renováveis tomba 4%

As perdas das cotadas da energia pesaram na bolsa de Lisboa, acompanhando o sentimento negativo no setor a nível europeu. O índice de referência nacional PSI desvalorizou 1,11% para 5.864,36 pontos, com oito das 15 cotadas no vermelho e as restantes sete em terreno positivo.O maior tombo foi dado pela EDP Renováveis, que perdeu 4% para 21,73 euros por ação, após ter chegado a afundar quase 8,6% durante o dia, renovando mínimos de março . Também a casa-mãe EDP desvalorizou 2,05% para 4,35 euros por ação.(Notícia em atualização)