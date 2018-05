Trump agrava tempestade nos mercados emergentes

Oh meu Anjo,desculpa-me pelo erro grosseiro de ontem,sobre analise ao dinheiro mendigado pelo casalinho nos mercardos.Mais tarde verifiquei q nao tinha visto bem o dinheiro conseguido.

o PAU CARNUDO

Há 2 horas

HOJE o massa bruta vai ABOCAR o GRANDE PAU CARNUDO do CRIADOR de TOUROS com 0.30 CENTIMETROS mas em breve MUITO em BREVE ele vai ABOCÁ - LO com 0.50 CENTIMETROS ele até vai GANIR au au au ai ai au au ai ai au