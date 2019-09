Trump diz que não há "acordo parcial" com China e afunda bolsas

As bolsas norte-americanas abriram em alta, mas terminaram em terreno negativo. Além da volatilidade da bruxaria quádrupla, o facto de Donald Trump ter dito que não há um "acordo parcial" com a China para pôr fim à guerra comercial penalizou o sentimento dos investidores. O Dow Jones quebrou a barreira dos 27.000 pontos e o S&P 500 perfurou o patamar dos 3.000 pontos.

O Dow Jones encerrou a cair 0,59% para 26.935,07 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,49% para 2.992,06 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,80% para 8.117,67 pontos.





Os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico viveram uma sessão com a habitual volatilidade típica do dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") – que ocorre nos mercados de ambos os lados do Atlântico. E quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre ações, tanto nos EUA como na Europa.

No entanto, foi o presidente norte-americano que contribuiu para as quedas mais pronunciadas no fecho da sessão. Donald Trump veio contrariar as expectativas de um entendimento comercial entre Washington e Pequim, ao dizer que não quer um "acordo parcial" com a China e que os eleitores não o castigarão pelo facto de a guerra comercial se manter durante a sua corrida de 2020 à reeleição como chefe da Casa Branca.

"Não quero um acordo parcial. Estou à procura de um acordo integral", declarou Trump, citado pela Bloomberg, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, na Casa Branca.