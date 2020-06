Ainda no capítulo da capitalização, o Governo pretende que seja criado um fundo de capitalização, gerido pelo Banco de Fomento, que permita "apoiar através de capital, que permanecerá na empresa o tempo estritamente necessário para reforçar atividade e capacidade de funcionamento, e sairá logo que a empresa esteja em condições de prosseguir com a sua atividade".



O Governo anunciou o reforço do papel do Banco de Fomento, com a integração da IFD, SPGM e PME Investimentos. O PSD defendeu a criação de um "verdadeiro banco de fomento" com um capital de mil milhões de euros.



No âmbito das medidas de capitalização de empresas que o Governo pretende promover está a criação de um veículo público para que PME (pequenas e médias empresas) possam aceder ao mercado de capitais e favoreça o financiamento no mercado de capitais, anunciou esta quinta-feira, 4 de junho, António Costa, na conferência de imprensa que se seguiu ao conselho de ministros no qual foi aprovado o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES).No pacote de capitalização, António Costa revelou o apoio às PME que permita acelerar o seu crescimento e ganhar escala, agilizando processos de concentração de empresas e aquisição de PME por outras PME, um projeto que também o PSD referiu como necessário na sua proposta de recuperação.