Vendas recorde da Sonae impulsionam ações. PSI-20 abre em alta

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 24 de janeiro, contrariando as bolsas europeias que estão a desvalorizar ligeiramente. Assim, o PSI-20 renova máximos de três meses ao subir 0,19% para os 5.095,83 pontos.





Hoje é dia de reunião do Banco Central Europeu (BCE), a primeira de 2019, com os investidores a aguardar novos pormenores sobre o programa de reinvestimentos do banco central, depois da entidade liderada por Mario Draghi ter terminado o seu programa de compra de ativos no final de 2018. Mario Draghi poderá começar a deixar pistas sobre quando poderá realizar a primeira subida de juros. Isto numa altura em que se acumulam os sinais de travagem económica na Zona Euro.A nível internacional, nos EUA o Senado vota propostas para desbloquear a paralisação parcial do Governo federal e na Venezuela aguardam-se os desenvolvimentos depois de Juan Guaido se ter autoproclamado presidente interino do país, com o apoio de vários países como os Estados Unidos e o Brasil, e Nicolas Maduro ter garantido que não vai desistir.Em Lisboa, há seis cotadas a subir, seis em queda e seis inalteradas neste arranque de sessão. "O PSI-20 deverá abrir com oscilações modestas", antecipavam os analistas do BPI esta manhã no diário de bolsa.



O destaque vai para as ações da Sonae, depois do anúncio de ontem: a área de retalho da Sonae fechou 2018 com vendas superiores a 6.300 milhões de euros, um novo recorde para o grupo. A cotada arrancou a sessão a valorizar 3,51% para os 95,95 cêntimos, atingindo máximos de setembro do ano passado. Esta é a maior subida desde outubro.

Outra das cotadas do grupo, a Sonae Capital, sobe 0,92% para os 88,2 cêntimos.



Pela negativa o destaque vai para a Jerónimo Martins cujas ações desvalorizam 0,67% para os 12,695 euros. Em baixa segue também o setor do papel com a Navigator e a Altri a registar perdas. Em queda estão ainda as ações do BCP que desvalorizam 0,21% para os 24,15 cêntimos.



(Notícia atualizada pela última vez às 8h14)