Wall Street acompanha Europa e encerra sessão com ganhos

O índice industrial Dow Jones avançou 0,61%, para 31.774,52 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,66%, para 4.006,17 pontos - passando a barreira psicológica dos 4.000 pontos. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,60% para se fixar nos 11.862,13 pontos.



"Há muita incerteza e acho que as pessoas não vão tomar decisões até que haja um pouco mais de clareza ou uma luz no fim do túnel", indicou Grace Lee, da a Columbia Threadneedle Investments, citada pela Reuters.

Os principais índices de Wall Street encerraram a sessão desta quinta-feira com ganhos, à boleia sobretudo dos setores da banca e da saúde.Os bancos - as empresas mais beneficiadas com o aperto das políticas monetárias - valorizaram após os comentários de Jerome Powell. O líder da Reserva Federal norte-americana afirmou que "não vai abrandar [a subida das taxas de juro diretoras] até o trabalho [a contenção da inflação] estar feito."Já antes, nos mercados europeus, tinha sido o setor da banca a sustentar os ganhos, mas aqui devido ao anúncio da subida histórica de 75 pontos base nas taxas de juro diretoras por parte do Banco Central Europeu.Ainda assim, a negociação em Wall Street ficou marcada pela volatilidade, com os índices a avançarem e a recuarem por diversas vezes ao longo da sessão.