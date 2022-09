Powell diz que Fed não vai abrandar "até o trabalho estar feito"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Reserva Federal norte-americana garante que não vai abrandar "até o trabalho estar feito", referindo-se aos esforços para travar a inflação no país."Temos de agir agora, de forma direta e forte", afirmou esta quinta-feira, numa conferência do Cato Institute sobre política monetária, em Washington.

"Eu e os meus colegas estamos fortemente comprometidos com este projeto e vamos continuar", afirmou.





Os bancos centrais norte-americanos estão a subir as taxas de juro para tentar travar a maior subida da inflação em 40 anos. O próximo encontro é nos dias 20 e 21 de setembro, com Powell a não afastar a possibilidade de outra subida de 75 pontos base, como já aconteceu em junho e julho. A decisão, disse, depende "totalmente" dos dados económicos, como o índice de preços no consumidor, divulgado para a semana.





Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu anunciou uma subida de 75 pontos base, fortalecendo a convição dos investidores de que a Fed fará o mesmo.