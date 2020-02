Wall Street com São Valentim sem paixão mas semana foi de ganhos

As bolsas de Nova Iorque encerraram a sessão desta sexta-feira, Dia de São Valentim, com variações relativamente modestas. O Nasdaq e o S&P 500 subiram enquanto o Dow Jones recuou, mas todos os índices acumularam ganhos semanais.

As bolsas de Nova Iorque encerraram a sessão desta sexta-feira, Dia de São Valentim, com variações relativamente modestas, com os investidores ainda atentos às notícias sobre o coronavírus, mas também a reagirem aos dados económicos nos EUA, nomeadamente a confiança dos consumidores, que se mantém perto de máximos de 15 anos.









O S&P 500 também terminou o dia em terreno positivo, com uma subida de 0,18%, para os 3.380,16 pontos, igualmente um recorde para o valor de fecho.



Já o Dow Jones Industrial cedeu 0,09%, encerrando nos 29.398,08 pontos.



Todos os principais índices acumularam um saldo positivo na semana. O Nasdaq somou uma valorização de 2,17%, enquanto o S&P 500 ganhou 1,52% e o Dow Jones avançou 1,02%. Neste índice destacou-se a Nvidia, com uma valorização de mais de 7%, para máximos de sempre, após ter apresentado lucros trimestrais recorde. Durante o dia, a cotada chegou a ganhar 8,93%, beneficiando da revisão em alta do preço-alvo por vários analistas.

O Nasdaq Composite avançou 0,20%, para os 9.731,18 pontos, o mais alto valor de fecho de sempre, tendo tocado os 9.746,36 pontos durante a sessão, perto do máximo histórico nos 9.748,32 pontos atingido na véspera.