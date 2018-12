Wall Street começa fim de ano em alta com progresso na discussão EUA-China

Reuters

O índice industrial Dow Jones abriu a sessão bolsista desta segunda-feira, 31 de Dezembro, a somar 0,79% para 23.244,01 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq Composite a avançar 0,87% para 6.642,008 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a ganhar 0,70% para 2.503,18 pontos.



Wall Street negoceia em alta no último dia de 2018, a beneficiar das declarações de Donald Trump em que o presidente dos Estados Unidos identificou progressos nas negociações entre Pequim e Washington acerca da relação comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Através do Twitter, Trump revelou ter mantido, no passado sábado, uma "muito boa conversa telefónica" com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que permitiu obter "grandes progressos" na discussão em curso com vista a um maior equilíbrio na relação comercial EUA-China.

De acordo com o The Wall Street Journal, a administração liderada por Trump tem pressionado as autoridades chinesas a revelarem detalhes sobre como pensam incrementar as importações de bens americanos e facilitar a entrada de empresas norte-americanas no mercado chinês.

A apoiar as subidas das principais praças dos EUA está o sector petrolífero, que assim segue em linha com a valorização do preço do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o West Texas Intermediate (WTI), que é negociado em Nova Iorque, avança 0,71% para 45,65 dólares por barril e em que o Brent, transaccionado em Londres, sobe 1,13% para 53,81 dólares.

A Exxon soma 1,19% para 68,97 dólares, a Chevron cresce 1,15% para 109,85 dólares e a Marathon Petroleum avança 0,76% para 58,68 dólares.



(Notícia actualizada às 14:44)