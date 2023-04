Wall Street começa semana no verde a aguardar dados sobre a inflação

O S&P 500, índice de referência, subiu 0,1% para

4.109,11 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,3% para 33.586,52 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,03% para 12.084,36 pontos.

O foco vai estar nos dados do índice de preços ao consumidor e produtor do outro lado do Atlântico, na quarta e quinta-feira, respetivamente, com o objetivo de compreender se a inflação terá abrandado em março.Os resultados trimestrais de três grandes bancos - JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo - na sexta-feira vão também centrar atenções, depois da falência de duas instituições financeiras regionais norte-americanas em março."Os investidores estão um pouco nervosos", sublinhou o analista Oliver Pursche, da Wealthspire Advisors, à Reuters. "Há ainda a questão de saber se o consumidor vai conseguir ultrapassar esta fase e se os resultados das empresas vão ser robustos o suficiente para levar a uma alta nas ações, ou se estamos a caminho de uma recessão", disse. E "há claramente uma desconexão entre o que a Fed está a dizer que vai fazer e o que o mercado acredita que a Fed vai fazer", acrescentou.