Wall Street termina sessão mista sem catalisadores

O S&P 500, índice de referência, terminou inalterado nos

4.109,05 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,29% para 33.685,12 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,43% para 12.031,88 pontos.

Leia Também Wall Street começa semana no verde a aguardar dados sobre a inflação

O setor energético esteve entre os maiores ganhos no S&P 500, ao subir mais de 1%, ao passo que o setor tecnológico registou as maiores perdas levando o Nasdaq a mais um dia negativo."Estamos a ver interesse renovado em ações cíclicas", afirmou à Reuters o analista Robert Pavlik, da Dakota Wealth, acrescentando que "parece existir algum interesse neste tipo de ações antes da divulgação do relatório da inflação amanhã".De acordo com a Reuters, os analistas vêm uma redução da inflação em 0,2%, sendo que em termos anuais a queda é mais substancial, de 6% para 5,2%, mas a inflação "core" anual deve subir ligeiramente de 5,5% para 5,6%."Os 25 pontos base vão provavelmente acontecer e isso está incorporado no preço das ações", acrescentou o analista, destacando que "o posicionamento para a próxima reunião é chave, porque muitas pessoas estão à espera de uma quebra na economia". "O mercado pode vir a reagir de forma bastante negativa a outra subida [dos juros] depois de maio", completou.