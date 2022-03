Wall Street dispara com tom otimista de Powell

Os principais índices do outro lado do Atlântico ganharam terreno, sustentados pelo tom mais otimista do presidente da Fed, Jerome Powell, no que diz respeito às perspetivas para o crescimento económico.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,55% para 34.063,10 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 2,24% para 4.357,86 pontos, registando a maior subida de duas sessões consecutivas desde abril de 2020.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida de 3,77% para 13.436,55 pontos.

Apesar da revisão em baixa das projeções de crescimento para o PIB norte-americano, Powell disse que a economia do país "está muito forte", podendo suportar um endurecimento da política monetária. Além disso, afirmou que a probabilidade de uma recessão nos EUA "não é particularmente elevada".

A Fed também atualizou as suas projeções económicas e antecipa que a inflação atinja 4,3% em finais de 2022, contra 7,9% em fevereiro (quando se manteve em máximos de 40 anos). Será, assim, a subida de juros a ter os seus efeitos.