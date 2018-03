Wall Street em alta ligeira apesar dos receios em torno das tarifas

O tema continua a dominar os mercados bolsistas. Wall Street não é excepção. Os principais índices americanos arrancaram o dia com ganhos muito ligeiros numa altura em que podem estar também mais mudanças à vista no núcleo duro de Donald Trump.

Reuters

Os receios em torno da aplicação das tarifas sobre as importações continuam a dominar a atenção dos investidores. As principais praças norte-americanas arrancaram, ainda assim, a última sessão da semana em alta ligeira.



O Dow Jones sobe 0,16% para 24.913,74 pontos, o Nasdaq avança 0,24% para 7.499,992 pontos e o S&P500 cresce 0,24% para 2.754,06 pontos.



Este comportamento tem lugar numa altura em que pode estar para breve uma nova dança de cadeiras no círculo mais próximo do presidente dos Estados Unidos. O Washington Post, citado pela Reuters, avançou ontem à noite que Donald Trump decidiu afastar H.R. McMaster do cargo de conselheiro para a área da segurança nacional.



Porém, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, na rede social Twitter, avançou que não houve alterações na composição do Conselho de Segurança Nacional.

"As notícias de que McMaster pode estar fora da administração Trump …[levou] a uma pequena queda mas o mercado não está, necessariamente" robusto esta semana, disse Randy Frederick, da norte-americana Charles Schwab, citado pela agência de informação."Não tenho a certeza que de sejam só mudanças de pessoal, mas a continuação da incerteza em torno das tarifas é o que está a pesar mais", disse ainda.



Ontem, Peter Navarro, um dos principais conselheiros da administração norte-americana, suavizou o discurso e disse que estas taxas aduaneiras sobre produtos provenientes do estrangeiro não têm de gerar uma guerra comercial. "Os nossos aliados têm de entender que estamos simplesmente a defender-nos contra aquilo que tem sido um relacionamento injusto de muitos, muitos anos", disse Peter Navarro, à CNBC. "Isto vai funcionar bem. O mundo vai ser um lugar melhor", acrescentou.

Cerca de 15 minutos após a abertura do mercado, as acções do Goldman Sachs avançavam 0,06% para 266,77 dólares e o JPMorgan crescia 0,23% para 115,50 dólares. Nas tecnológicas, o Facebook crescia 0,48% para 184,75 dólares e a Apple apreciava 0,07% para 178,77 dólares.

(Notícia actualizada às 13:53)