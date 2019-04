Wall Street em alta para celebração pascal

O Dow Jones abriu a somar 0,26%, para 26.514,16,09 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avança 0,17% para 2.905,42 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite acompanha o movimento positivo e sobe 0,01%, para 7.996,68 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sobretudo sustentadas pelos novos dados económicos, que revelaram que as vendas a retalho nos EUA registaram em março a maior subida desde setembro de 2017.





A nota é assim de otimismo numa sessão em que o volume de negociação é mais baixo, dado ser véspera de sexta-feira santa. As praças norte-americanas estão encerradas amanhã e só reabrem na próxima segunda-feira, 22 de abril.