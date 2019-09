Em maio, o presidente dos Estados Unidos declarou "emergência nacional" e emitiu uma ordem executiva a proibir empresas do país de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas estrangeiras consideradas de risco, uma medida que visa nomeadamente a China e a Huawei, em particular.A partir dessa data, a tecnológica chinesa tem tentado desenvolver os seus próprios produtos para atenuar o efeito que esta medida posta em prática pelos EUA, possa causar. Como tal, a Huawei tem tentado lançar software próprio e avançou com um sistema operativo para substituir o Android, da Google, a médio prazo.O novo telemóvel da marca, o Mate 30, já suporta a rede 5G e traz consigo o novo sistema operativo . Apesar de numa fase inicial ainda terem funcionalidades em comum, parte das aplicações da Google, já ficou de fora. Também o Gmail - o serviço de correio eletrónico da Google - pode ser em breve substituído pelo ProtonMail , um serviço de e-mail encriptado.No início, a empresa previu que a guerra declarada por Donald Trump causasse prejuízos de 30 mil milhões de dólares, mas em agosto deste ano, reviu o valor do dano em baixa para os 10 mil milhões.