Wall Street em queda pela segunda sessão com escalada da disputa comercial

Os principais índices norte-americanos estão a prolongar as descidas iniciadas na sessão de ontem, devido aos receios dos investidores com a escalada da disputa comercial entre Washington e Pequim.

Nesta altura, o índice industrial Dow Jones cai 0,17% para 25.943,83 pontos, enquanto o S&P500 desvaloriza 0,10% para 2.898,10 pontos. Só o tecnológico Nasdaq escapa às perdas com uma subida ligeira de 0,10% para 8.099,26 pontos.

A notícia de que o presidente norte-americano Donald Trump quer mesmo avançar com novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses levou as bolsas dos Estados Unidos a interromperem ontem uma série de quatro sessões consecutivas de ganhos, e continua a penalizar o sentimento do mercado esta sexta-feira.

Segundo avançou a Bloomberg na quinta-feira, Trump quer avançar com as tarifas já na próxima semana, assim que terminar o período de consulta pública deste plano.

A potencial escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China acabou por abafar os progressos alcançados nas negociações entre os Estados Unidos e o Canadá para a substituição do NAFTA, que ainda não culminaram, contudo, num acordo final.

Além das novas tarifas contra Pequim, Donald Trump ameaçou, numa entrevista à Bloomberg, retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio (OMC) se este organismo não melhorar e não parar de tratar mal o país.

Além disso, o líder da Casa Branca também disse que a proposta da União Europeia para acabar com as tarifas sobre os automóveis "não é suficientemente boa", o que está hoje a penalizar o sector.

Do lado das subidas destaque para a Apple, que valoriza 0,93% para 227,15 dólares, depois de Warren Buffett ter afirmado que o iPhone está "subavaliado".

Já a Amazon, que superou ontem pela primeira vez os 2 mil dólares, ganha 0,79% para 2.018,16 dólares.