Wall Street encarrila e Dow atinge novo recorde, acima dos 32.000 pontos

O Dow Jones encerrou a subir 1,35%, para 31.961,86 pontos, depois de durante a sessão ter tocado nos 32.009,64 pontos, o valor mais alto de sempre. Foi a primeira vez que negociou no patamar dos 32.000 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 1,14% para 3.925,43 pontos. No passado dia 16, o S&P 500 atingiu os 3.950,43 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,99% para 13.597,97 pontos. O seu recorde está nos 14.174,56 pontos e foi alcançado a 16 de fevereiro.

A contribuir para o movimento positivo estiveram as declarações do presidente da Reserva Federal, que falou perante os membros do comité dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes.

Tal como fez ontem perante o Senado, Jerome Powell disse que as perspetivas para a economia norte-americana são agora mais favoráveis, se bem que haja mais a fazer para que a economia recupere a sua anterior robustez. Reiterou também que não há que ter receio da inflação, o que fez os juros da dívida pública recuarem e abriu o apetite pelas ações.

O facto de Powell ter reiterado que a economia precisa de mais ajuda para regressar à força que tinha antes da pandemia foi uma mensagem bem recebida em Wall Street.