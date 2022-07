Wall Street encerra mista após negociação morna

As bolsas norte-americanas fecharam mistas, após uma negociação morna, com as tecnológicas a pesar. O tecnológico Nasdaq Composite liderou as perdas, numa semana em que gigantes como a Alphabet e a Apple apresentam resultados e se espera uma nova subida das taxas de juro diretoras por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).A ansiedade dos investidores foi evidente, com o S&P 500 a fechar com um ganho ligeiro de 0,13% para 3.966,84 pontos, após uma sessão a oscilar entre perdas e ganhos. O industrial Dow Jones subiu 0,28% para 31.990,04 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,43% para 11.782,67 pontos."Para que a recente subida continue, os mercados precisam de sentir que a política monetária e a resiliência das empresas são mais previsíveis do que há seis semanas", afirmou Nicholas Colas, co-fundador da DataTrek Research, em declarações à Bloomberg.A Fed divulga esta semana uma nova subida das taxas de juro, que deverá configurar os 75 pontos base.