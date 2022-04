Wall Street fecha com leve queda em dia calmo a digerir a Páscoa

O Dow Jones encerrou a ceder 0,22%, para os 34.411,69 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 deslizou 0,02%, para os 4.391,69 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,14%, fechando nos 13.332,36 pontos.Os investidores viram agora as atenções para os resultados trimestrais das cotadas, com a banca a já ter dado o pontapé de saída na "earnings season", e ainda para o rumo da Fed, com vários indícios de que o aperto da política monetária poderá ser mais forte e mais rápido do que era previsto."Os volumes são menores na segunda-feira de Páscoa, com muitos mercados europeus encerrados e ainda mais famílias de férias", referiu Art Hogan, estratega-chefe de mercados da National Securities, citado pela Bloomberg. "Neste ambiente não é preciso uma grande mudança de sentmento para resultar numa movimentação do mercado".Destaque no dia foram as ações do Twitter, que avançaram 7,48% após ser conhecida a estratégia de resposta da administração da rede social à oferta pública de aquisição (OPA) hostil de Elon Musk, CEO da Tesla e detentor de mais de 9% do capital do Twitter.Pela negativa, a chinesa Didi, conhecida como a "Uber chinesa", afundou 18,29% na New York Stock Exchange (NYSE) após anunciar que realizará uma assembleia geral extraordinária para votar a saída da NYSE.