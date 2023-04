Inflação dos EUA cai para 5% em março, mínimo de quase dois anos

A inflação nos Estados Unidos abrandou em março e atingiu o valor mais baixo em quase dois anos, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho norte-americano.



Em termos homólogos e não ajustados, a taxa de inflação baixou dos 6% observados em fevereiro para 5%, um valor que não era visto desde maio de 2021.





A variação em cadeia - que compara o índice de preços no consumidor com o mês anterior - subiu 0,1%.No entanto, a inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não processados, registou uma variação homóloga de 5,6%, tendo subido 0,4% em cadeia.Em fevereiro, a inflação subjacente tinha se situado em 5,5%, ainda meio ponto percentual abaixo da inflação geral, o que significa que a pressão sobre os preços se alastrou a outros setores da economia além da energia e alimentação, que tinham sido os principais impulsionadores da inflação.Mesmo com o aumento da inflação subjacente, os analistas consideram que a redução da inflação global reforça a possibilidade da Reserva Federal (Fed) optar por uma pausa na subida das taxas diretoras na próxima reunião, no início de maio.