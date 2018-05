Wall Street fecha em queda após Fed

A Reserva Federal decidiu manter a taxa de juro inalterada, mas sinalizou que a inflação está perto da meta. A expectativa é que as taxas de juro voltem a subir em Junho. Mas todo este contexto já estava a ser antecipado pelos investidores.

Assim, as bolsas dos EUA terminaram o dia em queda, com o Dow Jones a descer 0,72% para 23.924,98 pontos, o Nasdaq a cair 0,42% para 7.100,898 pontos e o S&P500 a recuar 0,72% para 2.635,67 pontos.

As últimas sessões têm sido condicionadas pela apresentação de resultados do primeiro trimestre. E esta sessão não foi excepção. O grande destaque foi a Snap, que afundou quase 22% para 11,03 dólares, tendo chegado a tocar no valor mais baixo de sempre (10,96 dólares), depois de reportar receitas que ficaram aquém do esperado pelos analistas.

Já acções do sector de seguros caíram, depois de uma seguradora Unum Group ter reportado lucros abaixo do esperado. As acções da Unum afundaram 16,95% para 39,78 dólares e acabaram por ditar a queda de cotadas como a Metlife e a AIG, que depreciaram 4,76% e 2,61%, respectivamente.

Em sentido contrário fecharam as acções da Apple, ao subirem 4,42% para 176,57 dólares, depois de ter apresentado vendas do iPhone que surpreenderam positivamente os investidores, uma vez que nos últimos dias houve várias notícias a apontarem para uma travagem nas vendas do iPhone.