Wall Street fecha mista com investidores a fugirem dos ativos de risco

As bolsas norte-americanas fecharam maioritariamente no vermelho, num dia em que os investidores se refugiaram em ativos mais seguros, como é o caso da dívida soberana.O S&P 500 desvalorizou 0,25% para 4.090,38 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,07% para 11.996,86 pontos. Apenas o industrial Dow Jones arrecadou ganhos, tendo somado 0,24% para 33.482,72 pontos.Os receios quanto à possibilidade de uma recessão adensaram-se após a divulgação de novos dados económicos nos Estados Unidos, que se mostraram menos robustos do que o antecipado pelos analistas. A ADP divulgou que o setor privado criou 145 mil novos postos de trabalho em março, abaixo dos 200 mil previstos. Os dados da empresa de serviços são considerados um barómetro para o relatório oficial sobre o emprego, que é divulgado todas as primeiras sextas-feiras do mês. A próxima não é exceção, apesar de ser feriado.Também o setor dos serviços contribuiu para a maior preocupação, uma vez que voltou a crescer em março, mas a um ritmo muito mais lento do que o previsto pelos economistas da Bloomberg. Juntos, os dados foram interpretados como sinais de que a economia norte-americana está a sentir os efeitos de meses de uma política monetária mais dura."Os riscos de um recessão aumentaram. À medida que o abrandamento da economia norte-americana se torna mais evidente, achamos que os investidores devem-se preparar para um pico nas taxas de juro considerando oportunidades nas obrigações", afirmou Mark Haefele, da UBS Global Wealth Management, em declarações à Bloomberg.