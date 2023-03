"É evidente que precisamos de reforçar a supervisão e regulação", diz Powell

Leia Também Banca não desvia Powell: Fed volta a subir taxa de juro em 25 pontos base

o banco central antecipa "que pode ser apropriado a consolidação" em termos de subida das taxas de juro, "para alcançar uma política monetária que seja suficiente restritiva para fazer regressar a inflação a 2% a longo prazo".

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell (na foto) apoia uma revisão da regulação bancária e reconhece que um pequeno número de bancos nos EUA registou problemas graves.Durante a conferência de imprensa após a reunião do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC), o líder da Fed anunciou que vai apoiar as propostas do vice-presidente do banco central para a supervisão, Michael Barr, encarregue de analisar o que aconteceu com o Silicon Valley Bank (SVB)."A análise vai ser completa e transparente. É evidente que precisamos de reforçar a supervisão e regulação", sublinhou Powell.Referindo-se ao colapso do Silicon Valley Bank, Signature Bank e Silvergate, assim como à preocupação em torno do First Republic Bank, Powell reconheceu que "surgiram problemas sérios num pequeno número de bancos".Olhando para o futuro e em linha com o comunicado publicado pela Fed após o encontro desta quarta-feira, Powell deixou claro que "se precisarmos de aumentar as taxas de juros, assim o faremos".No comunicado,