Wall Street fecha mista. Dow Jones em mínimo de um mês

Um dia após terem sofrido a maior quebra em várias semanas, os principais índices de Wall Street encerraram esta terça-feira novamente no vermelho, mas com menores perdas. Os investidores mudaram o foco das atenções para os resultados das cotadas, com várias empresas a superarem as expectativas, e "esqueceram" o avanço da pandemia e o impasse no novo pacote de estímulos à economia.O Dow Jones, ainda assim, cedeu 0,80%, para os 27.463,19 pontos, mínimo desde 29 de setembro. Entre as "blue chips", as únicas cotadas em terreno positivo foram as ligadas ao retalho, com destaque para a Salesforce, que ganhou 3,5%.No S&P 500 o dia foi igualmente negativo, mas com uma descida de 0,30%, para os 3.390,68 pontos, o valor de fecho mais baixo em três semanas.Já o Nasdaq beneficiou do ânimo no setor tecnológico, que foi impulsionado pelo anúncio da AMD que iria comprar a Xilinx por 35 mil milhões de dólares.Entre as "big tech", a Microsoft, que apresenta resultados após o fecho, avançou 1,51%. A Apple ganhou 1,35%, a Amazon subiu 2,47%, a Alphabet valorizou 0,92% e o Facebook avançou 2,23%.O ganho da Apple permitiu-lhe voltar a superar os dois mil milhões de dólares de capitalização bolsista.