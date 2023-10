Wall Street ganha mais de 1% mas perda mensal é quase inevitável

4.166,78

A contribuir para o sentimento mais positivo dos investidores está também uma menor preocupação em termos geopolíticos, com a operação terrestre na Faixa de Gaza a mostrar-se menos expansiva do que o antecipado pelos investidores. "Israel mobilizou tropas para Gaza durante o fim de semana, mas a operação não é tão grande como o temido - e isso está a ajudar a reduzir a ansiedade geopolítica", afirmou Tom Essaye, antigo analista da Merrill Lynch, em declarações à Bloomberg.O S&P 500, índice de referência, subiu 1,2% parapontos, o industrial Dow Jones valorizou 1,58% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,16% parapontos.Todas as gigantes tecnológicas valorizaram, com a Meta, a Alphabet, a Apple e a Microsoft a subirem mais de 1% e a Amazon a comandar os ganhos, com uma valorização de 3,89% para 132,71 dólares.Apesar da recuperação desta segunda-feira, os índices caminham para terminar outubro com perdas. No caso do S&P 500 e do Nasdaq trata-se mesmo do pior mês deste ano (com perdas de mais de 4% e 5%, respetivamente). Já o Dow Jones está a caminho de registar a maior queda desde fevereiro deste ano, com uma desvalorização de mais de 3%.