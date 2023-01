Wall Street ganha terreno com impulso das tecnológicas

Leia Também Goldman Sachs pretende despedir até 3.200 trabalhadores nos próximos dias

Leia Também Gigantes de Wall Street deverão engordar comissões com dívida em 2023

As bolsas norte-americanas fecharam com ganhos, numa altura em que os investidores estão de olhos postos na leitura da inflação em dezembro, que será divulgada esta quinta-feira.A impulsionar o desempenho dos índices está a expectativa de que o aumento do índice de preços no consumidor tenha abrandado no mês passado, abrindo caminho a um alívio do ritmo das subidas das taxas de juro por parte da Fed.O setor tecnológico, que sofreu o maior impacto desde que a autoridade monetária iniciou o ciclo de subidas das taxas de juro, foi o que melhor desempenho teve durante a sessão desta quarta-feira.O "benchmark" S&P 500 subiu 1,28% para os 3.969,6 pontos, enquanto o industrial Dow Jones somou 0,80% para os 33.973,01 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou ,76% para os 10.931,67 pontos."A leitura da inflação tornou-se o dado governamental mais importante, superando até os números mensais do emprego", disse Arthur Hogan, estratega da B. Riley Weatlh, à Bloomberg, acrescentando que uma leitura mais baixa do que o esperado deverá resultar numa escalada das bolsas, enquanto o reverso poderá ter o efeito contrário.Os economistas esperam que a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares e energéticos, se tenha fixado nos 5,7% em dezembro. Apesar de continuar muito acima do definido pela Fed, 2%, o aumento dos preços tem abrandado, o que é visto como positivo pelos investidores.