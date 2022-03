Wall Street inverte para as quedas em mais um dia de nervos

As bolsas do outro lado do Atlântico estavam a negociar em alta a meia hora do fecho da sessão, mas inverteram na reta final e acabaram por encerrar no vermelho.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:08







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As bolsas norte-americanas viveram mais uma sessão de montanha russa, com grande volatilidade.



O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,56% para 32.632,64 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,72% para 4.170,70 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma descida de 0,28% para 12.795,55 pontos. A negociação bolsista continua a estar refém da evolução da ofensiva russa na Ucrânia e da incerteza em torno do impacto no crescimento económico, numa altura em que a inflação continua a disparar. A forte subida dos preços do petróleo contribuiu uma vez mais para intensificar o nervosismo, isto no dia em que os EUA anunciaram um boicote às importações de energia russa – momento em que os índices de Wall Street foram a mínimos da sessão. "Não creio que os mercados ignorem o que quer que seja neste momento", comentou à Bloomberg o principal estratega de mercado da TD Ameritrade, JJ Kinahan. "Com efeito, todos estão hipersensíveis ao que possa acontecer. É tudo tão fluido que é difícil prever o dia a dia", acrescentou. O mercado antecipa que, na próxima semana, a Reserva Federal norte-americana anunciará um aumento de 25 pontos base dos juros diretores – e que deverá tomar uma decisão no mesmo sentido mais seis vezes este ano. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street inverte para as quedas em mais um dia de nervos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street inverte para as quedas em mais um dia de nervos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar