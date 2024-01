Wall Street marginalmente no verde mas falha dez semanas consecutivas de ganhos

Os principais índices em Wall Street negociaram a maior parte da sessão em baixa, mas acabaram por encerrar em alta, num dia em que os investidores estiveram a avaliar os números da criação de emprego nos Estados Unidos, que ficaram acima do que era esperado pelo mercado.

O Dow Jones avançou 0,07% nos

37.466,11

pontos. Já o S&P 500 somou 0,18%, para os

4.697,24

pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,1% até aos

14.524,07

pontos, registando uma queda semanal de 3,25%, a maior desde setembro. Os três índices interrompem assim nove semanas de ganhos consecutivos.



Os dados do Departamento do Trabalho norte-americano mostram que a economia do país

. A taxa de desemprego manteve-se nos 3,7% no mesmo mês.

A robustez do mercado de trabalho é um dos aspetos centrais da Reserva Federal ao definir a política monetária. Estes números, que mostram alguma robustez do mercado laboral, sinalizam que o banco central poderá ser mais lento num possível alívio das taxas de juro e certamente menos agressivo do que o mercado perspetivava.





"O mercado laboral está robusto - talvez demasiado - e talvez a inflação possa acelerar um pouco mais agora, devido ao crescimento dos salários que estamos a ver", comentou à CNBC Mike Bailey, diretor de "research" da FBB Capital Partners.



"Os números do mercado do trabalho podem estar a colocar alguma água fria nas expectativas do mercado de um corte nas taxas de juro em breve", acrescentou.



Entre os principais movimentos de mercado, a Applied Therapeutics tombou 40,36%, após o seu fármaco para problemas cardíacos ter tido resultados abaixo do esperado num ensaio de fase avançada.